Російська влада вважає, що санкції не завадять "російському Давосу"

Російська влада вважає, що запланованому на 22-24 травня Міжнародного економічного форуму не завадять санкції, якими погрожують Росії США і країни Євросоюзу.

За запевненнями організаторів «російського Давосу», цього року на нього приїдуть глави як мінімум трьох держав, а також прем'єр-міністри та делегації 81 країни світу.

За інформацією організаторів заходу, брати участь у петербурзькому форумі (ПМЕФ) планують офіційні делегації з Бельгії, Болгарії, Великобританії, Італії, Іспанії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Чехії, Швейцарії, Швеції та інших країн. До них можуть приєднатися також глави більш ніж 560 компаній з усього світу, зокрема Caterpillar, BP, Alcoa, Alstom, Hyundai, Statoil та ін.

Водночас, свою відмову від участі у ПМЕФ вже оголосила канцлер Німеччини Ангела Меркель, замість якої німецьку делегацію, в кращому випадку, очолить якийсь керівник місцевого рівня. Також уже відомо, що в Санкт-Петербург не приїде Генеральний директор Citigroup Майкл Корбат, а також генеральний директор інвестиційного банку Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. Свою відмову від участі вже оголосили представники Всесвітньої торгової організації (СОТ) та керівництво Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Причиною цього стало зростання політичної напруженості у відносинах між Заходом та Росією в результаті дій останньої в Україні.

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Очікується, що будуть відсутні й японські представники, враховуючи, що керівництво Японії розширило санкції щодо РФ, а найбільші японські банки Sumitomo Mitsui Banking Corporation і Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ прийняли рішення скоротити свій бізнес в Росії.

За запевненнями організаторів петербурзького форуму, незважаючи на таку значну кількість відмов, представники іноземних компаній, що тісно співпрацюють з російськими, все ж мають намір брати участь у ПМЕФ-2014, а саме: президент Siemens Джо Кезер, представник Exxon Mobil, глава Morgan Stanley Джеймс Горман, генеральний директор PepsiCo Індра Нуйі, виконавчий директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден, гендиректор ВР Роберт Дадлі та президент Total Крістоф де Маржері, а також генеральний директор Visa Чарлі Шарф.

Також на офіційному сайті форуму в переліку підтверджених учасників знаходяться: головний виконавчий директор Metro AG Олаф Кох, президент PKN Orlen S.A. Даруж Яцек Кравець, головний виконавчий директор Royal Philips Electronics NV Франс ван Хаутен, виконавчий директор Eni SpA Паоло Скароні, віце-голова Boeing Company Деніс Мюленбург, головний виконавчий директор Alstom SA Патрік Крон та інші представники й керівники європейських і американських бізнес структур.

У Форумі також задекларовано участь Голови російської компанії «Роснефть», щодо якого нещодавно були введені санкції й, таким чином, представники американських і європейських компаній не мають права вступати з ним у прямі ділові контакти. Однак, як показує практика, настільки «м'які санкції» ніяк не перешкоджають роботі російських функціонерів.

Водночас, якщо у 2013 році за місяць до заходу свою участь підтвердили 1191 учасник, то у 2014 - 1068. Серед них іноземців - 563 - приблизно як і торік, що свідчить про певне зменшення кількісного складу учасників форуму, але говорити при цьому про серйозний вплив накладених санкцйї не можна, бо основні російські партнери приїдуть і покажуть своє небажання втрачати прибуток, навіть співпрацюючи з визнаним агресором, який організував захоплення підконтрольними Москві терористами співробітників місії ОБСЄ в Україні.