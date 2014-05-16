НБУ в квітні помітно скоротив обсяг рефінансування банків

«Обсяг рефінансування банків Національним банком України у квітні становив 23,4 млрд грн (з початку року - 86,4 млрд грн)», - зазначається у повідомленні регулятора.

Згідно з повідомленням, середньозважена процентна ставка за цими операціями за квітень становила 15,54% річних (з початку року - 13,41% річних).

Обсяг операцій з мобілізації коштів, що проводяться регулятором з метою абсорбування ліквідності, у квітні становив 156,3 млрд грн (з початку року - 385,3 млрд грн). Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів у квітні становила 3,02% (з початку року - 2,4% річних).

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України в квітні скоротився на 4,4% (з початку року – на 8,5%) – до 30,2 млрд грн.

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За даними НБУ, середньозважена вартість кредитів на міжбанківському кредитному ринку в квітні у національній валюті знизилася до 9,08% з 10,25% у березні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у березні 2014 року порівняно з лютим збільшив обсяг рефінансування банків на 44,8% – до 32,3 млрд грн. Середньозважена процентна ставка за цими операціями становила 10,25% річних. Обсяг коррахунків банків у Національному банку України у березні збільшився на 17,5% (з початку року зменшився на 4,3%) – до 31,6 млрд грн.