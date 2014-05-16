Оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс на 5,6%

Оборот роздрібної торгівлі у Україні в січні-квітні 2014 року зріс на 5,6% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівняльних цінах) – до 271,139 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання відзначено у Кіровоградській області – на 9,9%, до 5,078 млрд грн, у Чернігівській області – на 9,8%, до 5,435 млрд грн, у Житомирській області – на 8,6%, до 6,138 млрд грн, а також у Чернівецькій, Рівненській і Сумській областях – на 8,5%, до 3,913 млрд грн, 5,356 млрд грн і 5,366 млрд грн відповідно.

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Оборот роздрібної торгівлі у Києві у січні-квітні 2014 року порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 3,6% – до 38,209 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-березні 2014 року зріс на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівняльних цінах) – до 204,909 млрд грн.

У 2013 році роздрібний товарооборот в Україні зріс на 9,5% порівняно з 2012 роком – до 884,2 млрд грн.