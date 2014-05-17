Банк «Росія», що потрапив під санкції США, за місяць втратив третину всіх вкладів

Це випливає зі звітності ВАТ "АБ "Росія" за формою 101, розміщеній на сайті Банку Росії, повідомляє Прайм.

Обсяг депозитів клієнтів-фізосіб у банку "Росія" на 1 квітня 2014 року становив 36,87 млрд рублів. Таким чином, за місяць клієнти вивели майже 13 млрд рублів.

АБ "Росія" опинився в списку санкцій США в кінці березня 2014 року в зв'язку з анексією Росією Криму. Накладення заборони для компаній США працювати з банком призвело до того, що міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard закрили свої сервіси для клієнтів банку "Росія".

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Клієнти цих організацій не можуть розплатитися карткою в магазині або провести міжнародні транзакції. Крім того, виявилися замороженими їх доларові рахунки, які розміщуються на коррахунках в США.