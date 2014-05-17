Товарообіг Євросоюзу з Росією скоротився на 10%

Країни ЄС за підсумками січня-лютого 2014 року зафіксували зниження обсягу торгівлі з Росією, випливає з матеріалів європейського статистичного агентства Євростат, передає РИА Новости.

Зниження обсягів торгівлі з Росією як ЄС, так і єврозони, виявилося максимальним серед основних торговельних партнерів. Обсяг експорту з ЄС до Росії в річному вираженні знизився на 10% і склав 16,5 мільярда євро. Імпорт з РФ скоротився також на 10% - до 32,9 мільярда євро.

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Країни єврозони за підсумками січня-лютого також зафіксували зниження товарообігу з РФ. Експорт у Росію знизився порівняно з січнем-лютим 2013 року на 13% і склав 12 мільярдів євро. Імпорт з Росії знизився на 9% і склав 23,7 мільярда євро.

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В цілому профіцит зовнішньоторговельного балансу країн єврозони в березні збільшився на 20% - до 17,1 мільярда євро і виявився кращим за прогнози: аналітики очікували профіцит у березні на рівні 15,5 мільярда євро.

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Євросоюз завершив березень з профіцитом зовнішньоторговельного балансу в 3,9 мільярда євро проти профіциту в 4,7 мільярда євро в лютому. У березні 2013 року єврозона показала профіцит у розмірі 21,9 мільярда євро, в цілому по ЄС був зафіксований профіцит у 14,7 мільярда євро.