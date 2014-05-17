Відтік капіталу з Росії через санкції може скласти $200 мільярдів - експерт
В Європейському Союзі є чітка політична воля до розширення санкцій у разі необхідності
Відтік капіталу з Росії у зв'язку з застосуванням санкцій Європейського Союзу може становити 200 мільярдів доларів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави місії Великої Британії в Україні Мартін Дей.
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“Необхідно розуміти ефект санкцій, які вже були застосовані, ми можемо чути різні цифри, проте є дані, що санкції станом на сьогодні можуть призвести до відтоку капіталу з Російської федерації в розмірі 200 мільярдів американських доларів”, - сказав Дей.
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Він зазначив, що в Європейському Союзі є чітка політична воля до збільшення санкцій в випадку необхідності.
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“Є чітке розуміння, що дії з анексії Криму і розміщенню російських військ в Криму, є неприйнятними і це матиме свою ціну”, - сказав Дей.