Західні банки через санкції посилюють умови кредитування російських компаній

Російські компанії зіткнуться з більш жорсткими кредитними обмеженнями з боку західних банків у зв'язку з дією санкцій проти Росії. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на Financial Times.

Банки наполягають, аби нові кредити видавалися російським компаніям, що не входять в санкційні списки, разом з вимогою про їх негайне погашення за певних умов. Коли позичальник потрапляє під санкції, кредит за замовчуванням потрібно погасити відразу ж. «Якщо хтось чхне в бік вашої компанії, кредит повинен бути негайно погашений», - прокоментував нові вимоги віце-президент великої фінансової корпорації.

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Зазвичай термінове погашення кредитів необхідно у разі "істотних несприятливих змін", аби уникнути використання доходів від позики в подальшій діяльності. Однак тепер банкіри вимагають більш конкретних умов негайного погашення кредиту, особливо якщо сама компанія або її бенефіціари потраплять в санкційні списки.

В останні два місяці на тлі загострення української кризи кількість кредитних угод істотно скоротилося. Американські і японські банки зайняли обережну позицію в питаннях ведення бізнесу з Росією. Однак ряд європейських банків, незважаючи на загрозу нових санкцій щодо російських компаній, продовжує працювати як раніше.

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У Москві вважають, що нові вимоги західних банків не більше ніж трюк для заспокоєння, оскільки кредит неможливо буде погасити, якщо США заморожують грошові перекази. На думку російських чиновників, якщо західні кредитори не хочуть брати участь у бізнесі з російськими компаніями, їм краще взагалі цього не робити.

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Країни Заходу висловили невдоволення діями Росії через анексію Криму після зміни влади в Україні.

16 березня на півострові пройшов незаконний референдум, під час якого, за даними сепаратистів, більше 96% громадян виступили на підтримку приєднання до Росії.

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США і Євросоюз підсумки плебісциту не визнали. Крім того, Захід бачить руку Москви в акціях протесту прихильників федералізації, що проходять на сході України.

У кінці квітня Євросоюз і США опублікували чергові санкційні списки проти Росії. В американський перелік потрапили 17 російських компаній і сім чиновників, а в список ЄС - 15 осіб.

