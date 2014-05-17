Донецькі сепаратисти вже заявляють про відмову від гривні на користь рубля

Самопроголошене керівництво Донецької псевдореспубліки розглядає можливість відмови від української гривні на користь російського рубля. Про це заявив так званий «віце-прем’єр» Андрій Пургін, повідомляє «Громадське телебачення».

За його словами, якщо Україна відімкне область від своєї фінансової системи, гривні на Донеччині вистачить на 1-2 тижні. Проте з переходом на рубль не все просто.

«Для того, щоб перейти на рубль, нам необхідно укласти відповідні угоди, оскільки рубль ми теж не друкуємо», - зазначив екстреміст.

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Також він вважає, що першочергове завдання – відкрити кордони псевдореспубліки для росіян.

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