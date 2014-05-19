Турчинов: в НБУ є ресурс для підтримки і стабілізації курсу гривні
00:46, 19 травня 2014Фінанси
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В.о. Президента України Олександр Турчинов запевняє, що у Національному банку є ресурс для підтримки і стабілізації курсу гривні.
Турчинов запевняє, що в НБУ є ресурс для підтримки і стабілізації курсу гривні / Фото УНІАН
Про це він заявив сьогодні в ефірі телеканалу «1 +1», відповідаючи на запитання, чи слід очікувати зменшення курсу гривні до долара до позначки 10,5.
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«Вже сьогодні у Національного банку України є ресурс, збільшення золотовалютних резервів, що дозволить стабілізувати гривню», - сказав Турчинов.
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