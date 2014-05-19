Росія може змінити фінансування державних програм

Уряд Росії може змінити фінансування держпрограм, проте це ніяк не пов'язано з можливими санкціями, заявив міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв на форумі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), відповідаючи на питання журналістів про необхідність перегляду державних програм у разі введення Заходом санкцій, пише ИТАР-ТАСС.

"Думаю, санкції ніякого відношення не мають, але цим питанням ми ще будемо займатися. Не можна виключити жодну з програм", - заявив Улюкаєв. "Але знову ж таки це не має ніякого відносин до санкцій, а до пріоритетів програм, механізмів і т. д. Цю роботу ми будемо продовжувати", - зазначив він.

Крім того, Улюкаєв заявив, що він не вважає важкою ситуацію з зовнішнім корпоративним боргом РФ. "Вона викликає певну стурбованість, але не критична", - підкреслив міністр.

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Також міністр розповів про те, як відомство буде реагувати на зниження інвестицій. "Безумовно, ситуація спаду інвестицій в основний капітал нас турбує. У цьому зв'язку ми будемо прискорювати роботу з реалізації дорожньої карти національної підприємницької ініціативи, а також з якнайшвидшого вирішення проблеми державного приватного партнерства, з інфраструктурних проектів за участю Фонду національного добробуту та іноземних інвесторів. Вони разом із Російським фондом прямих інвестицій можуть у цьому брати участь", - зазначив Улюкаєв.