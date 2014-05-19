Долар на міжбанку піднявся до 12,10 грн

У понеділок, 19 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8000/12,1000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні також пішли вгору - до 16,1835/16,4615.

Ціни на російську валюту зросли до 0,3400/0,3480.

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,3717/19 (п'ятниця - 1,3711/13).

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 16 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,9000/12,0000.

Ринок євро-гривня закрився котируваннями 16,2975/16,4685.

Ціни на російський рубль встановилися на рівні 0,3417/0,3446.