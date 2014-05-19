Найбільшим акціонером Deutsche Bank стане катарський шейх

Провідний банк Німеччини Deutsche Bank планує додаткову емісію акцій загальною вартістю близько 8 мільярдів євро. При цьому найбільшим акціонером банку стане катарський шейх Хамад бін Ясим бін Джабр аль-Тані, який висловив готовність придбати цінні папери на суму 1,75 мільярда євро. Це складе близько шести відсотків статутного капіталу банку, повідомляє DW.

Інші акції будуть запропоновані вже наявним у Deutsche Bank акціонерам. Переважним правом купівлі, ймовірно, скористається і шейх, що може збільшити суму його інвестицій до двох мільярдів євро. Інші великі акціонери також сигналізували про готовність підтримати збільшення статутного капіталу у разі, якщо менеджмент банку представить переконливу стратегію.

Deutsche Bank також заявив про те, що переглядає в бік зниження ряд своїх цілей або ж відкладає терміни їх виконання. Приміром, прибутковість інвестицій складе від 13 до 15 відсотків замість очікуваних раніше 15-ти. Останнє збільшення статутного капіталу банку відбулося рік тому. Тоді за рахунок випуску акцій Deutsche Bank залучив 3 мільярди євро.