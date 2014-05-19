Платоспроможність росіян за кредитами впала до трирічного мінімуму
Зростання простроченої заборгованості, на думку аналітиків, пов'язане зі зниженням реальних доходів населення
Платоспроможність росіян за кредитами на початок травня досягла трирічного мінімуму. Такі дані випливають з аналітичного огляду, підготовленого колекторським агентством "Секвоя Кредит Консолідейшн", повідомляє ИТАР-ТАСС.
За даними агентства, прострочена заборгованість в Росії продовжує зростати. На початок травня вона досягла 514,8 млрд руб., зростання з початку року склало рекордні 17%. У 2013 році за перші чотири місяці цей показник зріс на 14%, в 2012 році - тільки на 4,3%.
Зростання прострочення, на думку експертів агентства, насамперед, пов'язане зі зниженням реальних доходів населення. Негативно вплинули також зростання інфляції та безробіття.
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Темпи видачі кредитів при цьому сповільнюються. На початок травня банками було видано кредитів фізособам на 10,3 трлн руб., зростання з початку року склало близько 3,5%. При цьому за аналогічний період 2013 року зростання було на рівні 8,4%. Таким чином, приріст обсягу кредитування досяг свого мінімуму за чотири роки, наголошується в дослідженні.
У другому півріччі в компанії очікують деякого пожвавлення ринку, проте агресивного зростання, як в попередні роки, не буде. За підсумками 2014 року зростання кредитування складе не більше 20%, прогнозує "Секвоя Кредит Консолідейшн".
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На думку експертів агентства, інша негативна тенденція - ускладнення банками процедури рефінансування. Перекредитуватися або взяти новий кредит в іншому банку, аби погасити старий, зараз позичальнику набагато складніше, ніж рік тому, оскільки банки посилили умови кредитування та вимоги до позичальників. У "Секвої" вважають, що ця тенденція збережеться як мінімум до кінця 2014 року.