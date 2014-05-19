Платоспроможність росіян за кредитами впала до трирічного мінімуму

Платоспроможність росіян за кредитами на початок травня досягла трирічного мінімуму. Такі дані випливають з аналітичного огляду, підготовленого колекторським агентством "Секвоя Кредит Консолідейшн", повідомляє ИТАР-ТАСС.

За даними агентства, прострочена заборгованість в Росії продовжує зростати. На початок травня вона досягла 514,8 млрд руб., зростання з початку року склало рекордні 17%. У 2013 році за перші чотири місяці цей показник зріс на 14%, в 2012 році - тільки на 4,3%.

Зростання прострочення, на думку експертів агентства, насамперед, пов'язане зі зниженням реальних доходів населення. Негативно вплинули також зростання інфляції та безробіття.

Читайте такожПопит на валюту в Росії різко зріс через агресію Путіна проти України - ЗМІ

Темпи видачі кредитів при цьому сповільнюються. На початок травня банками було видано кредитів фізособам на 10,3 трлн руб., зростання з початку року склало близько 3,5%. При цьому за аналогічний період 2013 року зростання було на рівні 8,4%. Таким чином, приріст обсягу кредитування досяг свого мінімуму за чотири роки, наголошується в дослідженні.

У другому півріччі в компанії очікують деякого пожвавлення ринку, проте агресивного зростання, як в попередні роки, не буде. За підсумками 2014 року зростання кредитування складе не більше 20%, прогнозує "Секвоя Кредит Консолідейшн".

Читайте такожЦентробанк Росії не зміг врятувати рубль від падіння

На думку експертів агентства, інша негативна тенденція - ускладнення банками процедури рефінансування. Перекредитуватися або взяти новий кредит в іншому банку, аби погасити старий, зараз позичальнику набагато складніше, ніж рік тому, оскільки банки посилили умови кредитування та вимоги до позичальників. У "Секвої" вважають, що ця тенденція збережеться як мінімум до кінця 2014 року.