Fitch підтвердило рейтинги Харкова

Також Fitch підтвердило довгостроковий РДЕ міста в національній валюті на рівні «B» і національний довгостроковий рейтинг «A+(ukr)», прогноз за довгостроковим РДЕ в національній валюті і національним довгостроковим рейтингу - «негативний».

Рейтинги внутрішніх облігацій міста на суму 99,5 млн грн, що знаходяться в обігу, підтверджено на рівні «B-» і «A+(ukr)».

У повідомленні наголошується, що рейтинги Харкова стримуються суверенними рейтингами України («CCC»/«B-»/прогноз «негативний»).

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«Політичний ризик в Україні залишається високим, а передача влади може проходити за декількома потенційними сценаріями. Fitch оцінює інституційне середовище українських субнаціональних утворень як слабке. Воно є недостатньо прозорим і розвиненим, що стримує довгостроковий розвиток і бюджетне планування регіонів. На думку Fitch, політична криза в Україні загострилася за останні шість місяців, викликавши подальше погіршення інституційного середовища в країні», - повідомляє Fitch.

Серед позитивних факторів зазначається, що в 2013 році Харків продовжив демонструвати стабільні бюджетні показники, мав низький борг і значну ліквідність. Однак місто схильне до ризиків рефінансування і ризиків, пов'язаних з умовними зобов'язаннями великого муніципального сектора, що може чинити тиск на бюджет Харкова.

Як повідомляється, наприкінці 2013 року борг міста знаходився на низькому рівні 8,4% від поточних доходів (394 млн грн). Харків мав високий показник забезпеченості боргу (борг/поточний баланс) на рівні менше одного року, а процентні платежі становили 1% від операційних доходів. Fitch очікує, що борг міста залишиться низьким - на рівні близько 5% поточних доходів, тому що в нього немає потреб у запозиченнях в середньостроковій перспективі.

За оцінками Fitch, у 2014 році Харкову необхідно провести виплати за облігаціями з наступаючими термінами на суму 99,5 млн грн і банківських кредитах на суму 185 млн грн, що еквівалентно 72% сумарного боргу. Потреби в рефінансуванні згладжуються значними коштами міста, які на 1 квітня 2014 року становили 1 млрд грн, що в 4 рази перевищує борг з наступаючими термінами.

Fitch очікує, що Харків збереже стабільні бюджетні показники у 2014-2016 роках при ослабленні операційної маржі до близько 10% з сильного середнього значення в 14,5% у 2012-2013 роках. Агентство також вважає ймовірним погіршення бюджетних показників слідом за очікуваним скороченням національної економіки (зниженням ВВП України на 5% у 2014 році) та в умовах збереження політичного ризику.

Також повідомляється, що зниження рейтингів України призведе до зниження РДЕ міста. Зниження рейтингів також можливе, якщо місто не зможе виконувати свої зобов'язання з обслуговування боргу через різкий дефіцит ліквідності.

У повідомленні також зазначається, що позитивна рейтингова дія малоймовірна в середньостроковій перспективі з урахуванням високого політичного ризику, погіршення інституційного середовища і скорочення економіки.

Як повідомляв УНІАН, Fitch Ratings у лютому поточного року знизило довгострокові кредитні рейтинги Києва і Харкова, а також в Одеській області до рівня «ССС» з негативним прогнозом слідом за зниженням суверенного кредитного рейтингу України.