Обсяг торгівлі між країнами Митного союзу скоротився на 13%

У першому кварталі 2014 року вартісний обсяг торгівлі товарами між країнами Митного союзу (МС) у річному вираженні скоротився на 12,6%.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на дані Євразійської економічної комісії.

Без обліку паливно-енергетичних товарів, на частку яких припадає 32,9%, показник зменшився на 9,2%. Взаємна торгівля між Росією, Казахстаном і Білоруссю просіла помітно сильніше, ніж із зовнішнім світом (на 2,1%). При цьому темпи її падіння виявилися вищими, ніж у першому кварталі 2013 року (на 5,5%).

З моменту запуску в липні 2011 року єдиного митного простору, що означало зняття більшості митних бар'єрів та уніфікації торговельних правил, бурхливе зростання товарообігу між країнами МС спостерігалося лише у першому кварталі 2012 року - на 21%, забезпечивши 7,5% за підсумками року. Але він був компенсований майже дворічним падінням: у порівнянні з першим кварталом 2011 року обсяг взаємної торгівлі у першому кварталі 2014 року скоротився на 0,03%.

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Очевидно, що провал у взаємних операціях в першому кварталі 2014 року може частково пояснюватися загальним падінням інвестиційного та споживчого попиту в РФ.

Статистика ЄЕК демонструє: у першому кварталі росли лише взаємні поставки між Білоруссю і Казахстаном - на 12,8%, проте їх частка в загальній торгівлі всередині МС становила всього 1,5%. Торгівля між Казахстаном і РФ просіла на 13% (її частка 30,8%), а РФ і Білорусі - на 7,3% (частка 67,7%).

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Чиновники ЄЕК пояснюють це зниженням цін на нафту, підвищенням енергоефективності та локалізацією машинобудування в Казахстані, очікуючи, що за підсумками року "ситуація буде іншою".

Між тим уряд РФ вже вбачає у посиленні конкуренції на ринку машинобудування перешкоду розвитку внутрішнього виробництва.