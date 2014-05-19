Нацбанк знову продовжив вимоги з продажу 50% валютної виручки

Національний банк України продовжив на 3 місяці, до 20 серпня, вимоги щодо обов'язкового продажу 50% валютної виручки, йдеться в постанові регулятора, текст якого має УНІАН.

Згідно з постановою №271 від 12 травня, вимоги щодо обов'язкового продажу 50% надходжень в іноземній валюті першої групи класифікатора НБУ й у російських рублях на міжбанківському валютному ринку продовжуються ще на 3 місяці. Постанова набирає чинності з 20 травня та діє до 20 серпня поточного року.

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Одночасно Нацбанк продовжив вимоги щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів також до 20 серпня, про що йдеться в цій же постанові регулятора.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у жовтні 2013 року продовжив вимоги щодо обов'язкового продажу 50% валютних надходжень експортерів і обмеження терміну розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, норми діяли до 17 травня поточного року.