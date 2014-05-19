У Міндоходів визнали, що митники продовжують брати хабарі











Співробітники регіональних митниць України все ще беруть хабарі, оскільки Міністерство доходів і зборів недостатньо ефективно бореться з корупцією і контрабандою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра доходів і зборів, який керує службою боротьби з корупцією і контрабандою, Михайло Ноняк у ході зустрічі керівників міністерства з представниками бізнесу.

"Якщо говорити про міністерство, то воно, я вважаю, не бореться достатньо ефективно з контрабандою і корупцією. Ми прагнемо проводити роботу. Якщо говорити про відділ, який повинен боротися з контрабандою, він зараз неефективний... Хоча начебто вони і зменшилися (хабарі – УНІАН), але вони існують", - сказав Ноняк.

У свою чергу, заступник міністра доходів і зборів, який курирує службу фінансових розслідувань, Володимир Хоменко зазначив, що корупція присутня на Одеській і Ужгородській митниці Міндоходів.

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"Сьогодні проблема по митниці є. Особливо питання виникають по контрабанді. Ми візьмемо такі основні митниці, як Одеська, Ужгородська, Львівська – є ще дуже багато питань", - сказав Хоменко.

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Він підкреслив, що нинішнє керівництво Міндоходів не збирається працювати за старими схемами і давати відмашку на продовження практики хабарів і контрабанди.