Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

Динаміка євровалюти на міжнародному ринку на поточному тижні буде визначатися новинами зі США і єврозони, в центрі уваги інвесторів буде засідання ФРС США щодо процентної ставки 21 травня, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, якщо представники Федрезерву озвучать готовність перейти до підвищення ставки незабаром після повного згортання програми QE3, євро опиниться під тиском. Негативний вплив на євро можуть надати і коментарі з боку офіційних осіб ЄЦБ про можливість пом'якшення монетарної політики регулятором.

Підтримку євро можуть надати позитивні дані з ділового оптимізму в Німеччині від IFO за травень, а також щодо ділової активності в секторі обробної промисловості і сфери послуг Німеччини і Е18 в цілому. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, євро на міжнародному ринку на поточному тижні може коливатися в діапазоні 1,3550 - 1,3750. В Україні середній курс продажу готівкового євро при стабільному курсі долара може скласти 16,731 - 16,98 грн.

На думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, на поточному тижні значних коливань гривні чекати не варто, проте, переважно вона буде перебувати під тиском. Ймовірно, напередодні президентських виборів попит на валюту може дещо підвищитися, в тому числі цьому сприятиме знижений спред по валюті, однак значних стрибків курсу не відбудеться, так як девальваційні побоювання населення знизилися. В Україні середній курс продажу готівкового долара на тижні, ймовірно, перебуватиме в діапазоні 11,85 - 12,3 грн.

Вартість рубля в Україні в найближчий тиждень може дещо підвищитися. Підтримку валюті будуть надавати ціни на нафту, що виросли за минулий тиждень, та слабке становище гривні.

Стримуючим впевнене зростання рубля фактором виступить засідання ФРС США з процентною ставкою, яка в цілому може надати підтримку американській валюті. Середній курс продажу готівкового рубля в Україні в цей період може коливатися в діапазоні 0,338 - 0,352.