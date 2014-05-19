Міндоходів відмовилося від введення податку з обігу

Міністерство доходів і зборів остаточно відмовилося від податку з обігу підприємств, повідомив перший заступник міністра, який курирує питання податкової служби, Ігор Білоус.

«Я хочу відразу зняти питання про податок з обігу підприємств. Його не буде, оскільки ми йдемо в Європу», - сказав Білоус під час зустрічі з представниками бізнесу.

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Нагадаємо, ідея введення податку з обігу обговорювалася в Україні ще в 2012 році. Тоді Державна податкова служба України пропонувала знизити ставки ПДВ для імпорту і внутрішнього ринку, а також запровадити податок з обігу у розмірі 2,5%. Не отримавши підтримки ні серед підприємців, ні на урядовому рівні, ідея так і не була реалізована.

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