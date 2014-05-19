Україна завтра отримає перші 100 млн євро від ЄС

Перший транш у розмірі 100 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу надійде в Україну у вівторок, 20 травня, коли Київ відвідуватиме віце-президент Єврокомісії Сіім Каллас для обговорення шляхів подальшої допомоги Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила на брифінгу речниця президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу - Піа Андеркілде-Хансен.

"Завтра віце-президент Сіім Каллас відвідає Київ для низки зустрічей з представниками української влади, включно із прем'єром, віце-прем'єром та міністром фінансів. Переговори стосуватимуться макроекономічної допомоги ЄС Україні, перший транш якої розміром 100 млн євро надійде завтра", - сказала Андеркілде-Хансен.

Читайте такожГлава МВФ вважає, що Україні потрібно дати більше грошей

За її словами, цей транш є частиною загального пакету допомоги розміром 1,6 млрд євро, а другий транш надійде тоді, коли Україна завершить процес ратифікації меморандуму про порозуміння, підписаного минулого тижня у Брюсселі під час спільного засідання уряду України та колегії Єврокомісії. Меморандум повинна ратифікувати Верховна Рада України.

"Допомога має на меті допомогти Україні покрити частину термінових фінансових потреб, включно із короткотерміновим платіжним балансом та фіскальною вразливістю", - додала Андеркілде-Хансен.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня було підписано меморандум про макрофінансову допомогу від Євросоюзу Україні обсягом 1 млрд євро.