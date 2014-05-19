Долар на закритті міжбанку знизився до 12,05 грн

У понеділок, 19 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8000/12,1000, на 12:00 звузився спред до 11,8500/12,1000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,9000/12,0500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1835/16,4615, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,2445/16,5910. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 16,3235/16,5335.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3400/0,3480, на 12:00 ціни підвищилися до 0,3410/0,3482. На закриття торгів ціни досягли рівня 0,3436/0,3494.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 16 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,9000/12,0000.

Ринок євро-гривня закрився котируваннями 16,2975/16,4685.

Ціни на російський рубль встановилися на рівні 0,3417/0,3446.