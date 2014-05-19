Нацбанк пояснив продовження вимоги щодо продажу 50% валютної виручки

Скорочення терміну дії вимог щодо обов'язкового продажу 50% валютних надходжень до трьох місяців пов'язане з поліпшенням ринкових очікувань в умовах відновлення співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями, повідомила УНІАН прес-служба регулятора з посиланням на директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олену Щербакову.

Нагадаємо, сьогодні Нацбанк продовжив термін дії вимоги щодо обов'язкового продажу 50% валютних надходжень і обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів на 3 місяці, до 20 серпня, тоді як раніше ця норма неодноразово продовжувалася на максимально можливий термін в рамках чинного законодавства в 6 місяців.

Щербакова зазначила, що ефективність цих інструментів, які діяли протягом останніх 18 місяців, не викликає сумнівів, а суспільно-політичне напруження в країні вимагає тимчасового застосування додаткових стабілізаційних механізмів з боку Національного банку.

«Враховуючи складну геополітичну ситуацію і мінливість зовнішньої кон'юнктури, логічно тимчасове використання таких інструментів... Це сприятиме ритмічності надходжень іноземної валюти на валютний ринок України, зниження тиску на обмінний курс гривні і в результаті - збалансування грошово-кредитного ринку України в цілому», - сказала вона.

Щербакова підкреслила, що в квітні 2014 року на обох сегментах валютного ринку пропозиція іноземної валюти почала домінувати над попитом, і нагадала, що з середини лютого Нацбанк не проводив інтервенції з продажу іноземної валюти, а в квітні взагалі не виходив на валютний ринок.

Щербакова пояснила, що вимоги щодо обов'язкового продажу поширюються на надходження з-за кордону в іноземній валюті першої групи класифікатора НБУ та в російських рублях на користь юридичних осіб, крім банків, фізосіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), а також на рахунки зі спільної діяльності і рахунки резидентів за межами України.

Щодо фізосіб обов'язковому продажу підлягають надходження у іноземній валюті з-за меж України, у сумі, що дорівнює або перевищує 150 тис. грн на місяць в еквіваленті, за винятком повернення платежів у зв'язку з неправильно вказаними реквізитами.

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