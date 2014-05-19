Прихований дефіцит бюджету минулого року склав 800 млрд гривень - міністр юстиції

Прихований дефіцит бюджету минулого року становив у цілому близько 800 млрд грн, заявив на прес-конференції в УНІАН міністр юстиції України Павло Петренко.

“Тільки за попередніми підрахунками, зробленим новим урядом, з держбюджету минулого року було виведено 290 млрд грн, а з урахуванням державних гарантій прихований дефіцит бюджету становив, зокрема з приватним сектором, близько 800 млрд грн”, - сказав Петренко.

За його словами, значна частина цих коштів виводилася через відповідні офшорні зони за кордон. При цьому, тільки з місцевих бюджетів, спеціальних фондів було незаконно виведено близько 70 млрд грн.

“Це кошти, які йшли в тіньову економіку, йшли у кишені вищих державних посадовців”, - додав міністр.

Він відзначив, що протягом трьох останніх місяців Міністерство юстиції напрацьовувало нормативну базу, законодавчі акти, які дозволили б швидко блокувати і повертати такі активи.

“Ми внесли цілу низку змін до законодавства, які практично дали інструменти правоохоронним органам щодо арешту і конфіскації коштів”, - повідомив Петренко.

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Як повідомляв УНІАН, за підрахунками Федерації роботодавців України, обсяг хабарів, які український бізнес був змушений виплачувати чиновникам, досяг 160 млрд грн на рік. Основна складова обсягу хабарів - це безпосередньо хабарі і відкати, що виплачуються при проведенні процедури державних закупівель, повернення ПДВ, митного оформлення і відносин в аграрній сфері.

14 квітня Рада ЄС розширила до 22-х список осіб, відповідальних за незаконне привласнення українських державних коштів, проти яких застосовуються персональні санкції Євросоюзу.

Зокрема, ЄС заморозив рахунки Януковича, його синів Олександра і Віктора, екс-прем'єра Миколи Азарова і його сина Олексія, братів Андрія і Сергія Клюєвих, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і його сина Артема, бізнесмена Сергія Курченка, колишнього першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова.

Також під санкції ЄС потрапили колишній міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький, народний депутат від Партії регіонів Юрій Іванющенко.

