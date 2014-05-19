Курченко незаконно придбав «UMH group», клуб «Металіст», «Одеський НПЗ» та мережу автозаправок у Німеччині

Служба безпеки спільно з Генеральною прокуратурою України в ході розслідування протиправної діяльності групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченко оцінила збитки державі в нафтогазовій і банківський сферах в 4 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

«На сьогодні за матеріалами про протиправну діяльність голови наглядової ради фінансово-промислової групи ВЕТЕК відкрито ряд кримінальних проваджень. У ході досудового слідства встановлено, що Сергій Курченко створив і безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої завдала збитків державі в нафтогазовій і банківській сферах на загальну суму близько 4 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що оперативно-слідча група з числа співробітників СБУ і ГПУ розслідує низку епізодів. Зокрема, це продаж компаніями Курченко держпідприємствам «Укртрансгаз» і «Чорноморнафтогаз» обладнання за завищеною ціною, що завдало державі збитків понад 173 млн грн. Також розслідується проведення спецаукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення і реалізація його через підконтрольні Курченко комерційні структури, що завдало компанії «Укргазвидобування» збиток понад 100 млн грн. Також розслідується нанесення збитку понад 450 млн грн компанії «Нафтогаз України» шляхом укладення фіктивних угод з компанією «Газ України 2020» на поставку нафтопродуктів і несанкціоноване споживання природного газу «Українською нафтогазовою компанією», що завдало «Нафтогазу України» збиток понад 400 млн грн.

Крім цього, група розслідує факт доведення до банкрутства «Брокбізнесбанку» шляхом шахрайства з кредитними ресурсами та розкрадання кредиту рефінансування понад 2 млрд грн, отриманого у Національного банку України, а також кредиту рефінансування на 800 млн грн, отриманого у Нацбанку на користь «Реал Банку» за допомогою кредитування фіктивних компаній.

Як повідомляється, СБУ викрила факти безпосередньої причетності Курченко до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь ЦК ВЕТЕК медіа-ресурсу «UMH group», футбольного клубу «Металіст», «Одеського нафтопереробного заводу» та мережі автозаправок «SparschweinGmbH & Co» в Німеччині (170 об'єктів).

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У ході розслідування слідчі заарештували особисті рахунки Курченко, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Зокрема, заарештовано 16 об'єктів нерухомості, 3 з яких за кордоном, а також 7 повітряних суден, 38 автомобілів, серед яких 15 автомобілів Mercedes-Benz, 2 BMW, 2 Porsche, 1 Bentley Continental, 3 Lexus, 2 Toyota Camry, 1 Aston Martin.

Спеціально створена робоча група спільно з міжнародними прокурорами вживає заходів щодо арешту рахунків у європейських банках, відкритих на підконтрольні Курченко комерційні структури, та об'єктів нерухомості за кордоном.

Крім того, проводиться арешт майна теплоелектроцентралі (ТЕЦ), що входить до цілісного майнового комплексу Одеського нафтопереробного заводу.

СБУ нагадує, що Курченко оголошений в міжнародний розшук, і правоохоронні органи вживають заходів щодо його затримання.

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