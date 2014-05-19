Оточення Януковича незаконно вивело за кордон близько $100 млрд

Оточення екс-президента Віктора Януковича незаконно вивело за кордон близько 100 млрд дол., заявив у ході прес-конференції в УНІАН міністр юстиції Павло Петренко.

“Близько 100 млрд дол., частина з яких готівкою, було вивезено за кордон оточенням Януковича”, - повідомив Петренко.

За його словами, 2 млрд дол. з цієї суми зараз заблоковано на рахунках у Швейцарії, а проти 20-25 осіб, пов'язаних з корупційною діяльністю в Україні, запроваджено індивідуальні заморожувальні санкції в Євросоюзі і США, але подробиці всіх попередніх результатів розслідування поки що не розголошуються.

Міністр зазначив, що зараз головним завданням правоохоронних органів України є активна комунікація з компетентними органами цих країн, для того, щоб через судові процедури підтвердити причетність заблокованих там коштів до корупційних схем в Україні й у подальшому повернути їх у нашу країну.

Петренко повідомив також про попередні дані слідства щодо корупції в державному секторі.

“За даними попереднього розслідування, оголошеними представниками слідства, було виявлено схеми зловживання в державному секторі на суму близько 65 млрд грн”, - сказав він.

Міністр підкреслив, що розкрадання державних коштів здійснювалося на всіх рівнях, і в корупційних схемах було задіяно 12 профільних міністерств.

Як повідомляв УНІАН, міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що з держбюджету торік було виведено 290 млрд грн, а з урахуванням державних гарантій прихований дефіцит бюджету становив, зокрема з приватним сектором, близько 800 млрд грн.

За його словами, велика частина цих коштів виводилася через відповідні офшорні зони за кордон. При цьому лише з місцевих бюджетів, спеціальних фондів було незаконно виведено близько 70 млрд грн.

За підрахунками Федерації роботодавців України, обсяг хабарів, які український бізнес був змушений виплачувати чиновникам, досягнув 160 млрд грн на рік. Основна складова обсягу хабарів - це безпосередньо хабарі і відкати, що виплачуються при проведенні процедури державних закупівель, поверненні ПДВ, митному оформленні та у відносинах в аграрній сфері.