Банк Росії підтримує включення гривні до золотовалютних резервів РФ

Центральний банк РФ підтримує включення гривні, що вилучається з обігу в Криму, до золотовалютних резервів Росії. Про це повідомила перший заступник голови ЦБ Ксенія Юдаєва. Відповідна пропозиція надійшла від голови комітету Держдуми з фінансових ринків Наталії Бурикіної, пише Лента.ru.

Банк Росії пізніше пояснив, що купуватиме гривню як нерезервный валютний актив і продаватиме її в подальшому банкам або на біржі. Покупцями можуть бути компанії, які проводять зовнішньоторговельну діяльність з Україною.

Золотовалютні резерви РФ, представляють собою високоліквідні іноземні активи, що перебувають у розпорядженні Банку Росії і уряду РФ, складаються з монетарного золота, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції у МВФ та інших активів.

Частка валютних резервів Банку Росії, номінованих в доларах, скоротилася в 2013 році на 0,6 відсоткового пункта - до 44,8%, в євро - зросла на 0,9 процентного пункта, до 41,5%.

Частка резервних валютних активів, номінованих у фунтах стерлінгів, за минулий рік скоротилася на 1,1 процентного пункта - до 9,3 відсотка. При цьому помітно зросла частка резервів у канадських доларах. Станом на 1 січня 2014 року вона становила 3,3 відсотка, що на 0,8 відсоткового пункта перевищує аналогічний показник минулого року. Частка резервів в австралійських доларах не змінилася і становила 1,1 відсотка.

За даними Нацбанку, міжнародні резерви РФ у квітні 2014 року знизилися на 13,853 мільярда доларів - до 472,278 мільярда доларів. У травні Національний банк України повідомляв, що в Криму готівкою у нього є 3,9 мільярда гривень (близько 332 млн. доларів), що складає приблизно 0,07 відсотка від обсягу міжнародних резервів РФ. На своєму історичному максимумі резерви перебували в 2008 році, коли вони наближалися до 600 мільярдів доларів.

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