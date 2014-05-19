Видатки бюджету на вибори президента досягли 73 млн гривень

На сьогодні касові видатки держбюджету з фінансування виборів президента України становлять 73 млн. грн з 220 млн. грн відкритого фінансування, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, видатки на вибори і оборону фінансуються без затримок, але бувають випадки повільного представлення платіжних документів виборчими комісіями.

«Є прохання до виборчих комісій: як тільки готові платіжні документи, відразу надавати їх органам Державної казначейської служби, без затримок. Оскільки на сьогодні відкрито фінансування на 220 млн. грн, а касові видатки, проведені в повному обсязі за потребами і платіжними документами, становлять лише 73 млн. грн», - наводяться в повідомленні слова міністра фінансів Олександра Шлапака.

Економія коштів держбюджету при проведенні виборів президента в один тур, як повідомляє Мінфін, посилаючись на попередні дані центральної виборчої комісії, становитиме близько 500 млн. грн.

Також повідомляється, що фінансування місцевих виборів здійснюється в повному обсязі і на сьогодні становить 96,4% плану на квітень-травень.

Довідка УНІАН. Згідно з держбюджетом України на 2014 рік, на проведення виборів президента України затверджено видатки в обсязі 1,175 млрд грн.