Медведєв запевняє, що економіка Росії витримає будь-які санкції

Росія може прийняти різні заходи у відповідь на можливі економічні санкції Заходу, заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю телеканалу Bloomberg, пише Газета.ru.

Прем'єр також зазначив, що за будь-якого розкладу в російській економіці соцзобов'язання будуть виконані. За його словами, ніяких сумнівів немає в тому, що Росія витримає абсолютно будь-які санкції.

«Питання тільки в тому, що від цього отримає Сполучені Штати Америки, що від цього отримає весь світ, який ледве-ледве оговтався від кризи, яка всіх нас загалом застигла в 2008 році. До речі, першопричина якої знаходилася в Сполучених Штатах», - додав глава уряду.

Поки, на його думку, санкції Заходу проти Росії не справили ніякого істотного ефекту, а лише сприяють створенню напруженості в економіці ЄС і США.