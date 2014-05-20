Росія пішла на поступки MasterCard і Visa

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає грубим порушенням блокування операцій клієнтів ряду банків з боку Visa і MasterCard, заявив він в інтерв'ю телеканалу Bloomberg, пише «Газета.Ru».

Нагадаємо, в середині березня в США у відповідь на входження Криму до складу Росії ввели санкції проти 20 росіян і банку «Росія». Після цього міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard перестали проводити операції клієнтів банку «Росія», СМП Банку, а також їх дочірніх Собінбанку і Інвесткапіталбанку. Згодом обмеження залишилися лише для «Росії».

Читайте такожПотрапив під санкції США банк «Росія» за місяць втратив третину всіх вкладівЗа словами Медведєва, російська влада хотіла б, щоб MasterCard і Visa продовжили працювати в країні, але ці компанії підривають довіру до себе, коли відповідають на запити з держструктур. «Це дуже поганий прецедент - не для Росії, хоча, напевно, нашим людям теж неприємно, що їм довелося з якогось банку піти в інший банк, саме для цих компаній, для MasterCard, для Eurocard і для Visa. Тому ми не хотіли б нічого рвати, ми хотіли б, щоб MasterCard і Visa залишалися і працювали на території Російської Федерації. Але вони повинні виконувати свої зобов'язання по відношенню до Росії, по відношенню до конкретних клієнтів, які користуються їхніми картками», - заявив Медведєв.

Він додав, що в даний момент Visa і MasterСard обговорюють з Центробанком і комерційними банками поправки в закон про національну платіжну систему, які, на їхню думку, створюють певні ризики для роботи в Росії.