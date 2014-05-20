Швейцарський банк звинуватили в допомозі податковим ухильникам

Влада США визнали швейцарський банк Credit Suisse винним у сприянні податковим ухильникам. Відповідне рішення виніс у понеділок американський суд, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Одночасно з цим міністерство юстиції США повідомило, що банк погодився виплатити штраф у розмірі $2,5 млрд. Як заявив у зв'язку з цим глава відомства Ерік Холдер, цей випадок показує, що жодна фінансова структура не може бути вище закону.

Credit Suisse став найбільшим за останні 20 років банком, визнаним винним у порушенні законів США, уточнив Холдер. За його словами, розслідування з приводу ухилення від податків "було ретельно і тривало кілька років".

Під час цього процесу, зазначив міністр, з'ясувалося, що Credit Suisse і його дочірні структури залучені в масштабний змову з метою допомогти американським платникам податків піти від сплати податків. Зокрема, сказав він, банк активно допомагав своїм клієнтам обманювати Службу внутрішніх доходів США, приховуючи засоби і доходи на незаконних і незадекларованих рахунках, які були записані на підставні компанії і фонди.

Як підкреслив Холдер, ця афера тривала протягом десятиліть. За його словами, "щонайменше в одній дочірній структурі практика підроблення для приховування коштів застосовувалася понад століття. При цьому, за його словами, керівництво Credit Suisse "не тільки знало про такий незаконної діяльності, але і добровільно сприяло їй".

Крім штрафу банк заплатив $715 млн фінансовим владі Нью-Йорка. При цьому Нью-Йоркське управління фінансових служб вирішило не відкликати у організації ліцензію на діяльність на підвідомчій йому території.

Головний керуючий банку Бреді Дуган висловив "жаль за вчинене в минулому (банком) порушення". За даними газети Wall Street Journal, покарання не торкнеться голови ради директорів Credit Suisse Урса Ронера і головного управляючого банку Бреді Дугана, які після скандалу, ймовірно, збережуть свої пости.

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