Міжбанк відкрився доларом по 12,10 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 11,8000/12,1000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні склали - 16,1615/16,5745 грн/євро.

Ціни на російську валюту підвищилися - 0,3407/0,3493 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3696/98 (понеділок - 1,3717/19 ().

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 19 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,9000/12,0500 грн/дол.

Цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 16,3235/16,5335 грн/євро.

Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3436/0,3494 грн/рубль.

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Нагадаємо, Міністерство фінансів України вважає об'єктивним курс гривні на рівні 11 грн/дол. Підвищення курсу сьогодні пояснюють реакцією валютного ринку на загальну ситуацію в країні.

У той же час МВФ допускає падіння гривні до 12-13 грн/дол.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50%.

