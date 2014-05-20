Парламент ратифікував меморандум з ЄС щодо виділення Україні 1 млрд євро

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення без обговорення проголосували 229 народних депутатів із 281, зареєстрованого у сесійній залі.

Законом передбачається ратифікувати Меморандум про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором, підписаний 28 квітня та 13 травня 2014 року в Брюсселі і 12 травня 2014 року в Києві, та Кредитну угоду між Україною як позичальником, Національним банком України як агентом позичальника та ЄС як кредитором, підписану 24 квітня 2014 року в Люксембурзі, 12 травня 2014 року у Києві та 13 травня 2014 року у Брюсселі, щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 млрд євро.

Документи набувають чинності з дати отримання Європейським Союзом офіційного письмового повідомлення від України про виконання внутрішньодержавних процедур, передбачених законодавством України, необхідних для набрання чинності цими договорами.

Як зазначається у Кредитній угоді, ЄС надасть Україні кредит на загальну основну суму в розмірі до 1 млрд євро, який має бути виплачено одним або двома траншами.

Строк погашення кредиту не має перевищувати 15 років.

Як зазначається у Меморандумі, 14 квітня 2014 року Рада Європейського Союзу прийняла рішення про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі до 1 млрд євро у вигляді кредиту (рішення 2014/215/EC). Метою цієї допомоги є термінове зменшення зовнішнього фінансового тиску на Україну, поліпшення її платіжного балансу та забезпечення бюджетних потреб, а також підсилення її позиції за валютними резервами.

Ця допомога з боку ЄС є додатком до ресурсів, які надаються Україні міжнародними фінансовими установами та на основі двосторонніх угод з донорами на підтримку державної програми економічної стабілізації та реформ.

Допомога буде надана двома частинами по 500 млн євро кожна. Виплати здійснюватимуться за умови задовільного проведення заходів з реалізації домовленостей за програмою “Стенд-бай” (програма СБА), що буде досягнуто між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Перший платіж допомоги буде виплачено після набрання чинності Меморандумом і відповідною Кредитною угодою, за умови отримання Україною виплат в рамках програми СБА, укладеної з МВФ. Виділення другого траншу не може відбутися раніше, аніж через три місяці після виділення першого траншу, і також буде обумовлено позитивною оцінкою Європейської комісії від імені ЄС, прогресу, досягнутого стосовно переліку умов реалізації політики макроекономічного та структурного регулювання. Ці умови засновані на програмі економічної стабілізації та реформ, схваленої органами влади України, та узгодженої з домовленістю, досягнутою Україною з МВФ.

Перед виділенням Комісією другого траншу органи влади України мають надати Комісії інформацію по виконання умов, що буде додана до запиту на черговий платіж. Після отримання цієї інформації Комісія, спільно з органами влади України, виконає оцінку досягнень у напрямі виконання таких умов. У випадку негативної оцінки, Комісія може призупинити виплату другого траншу до часу доведення Україною виконання умов.

