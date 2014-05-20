Україна отримала перші 100 млн євро допомоги від ЄС

Європейська комісія від імені Євросоюзу виділила Україні перший кредитний транш макрофінансової допомоги у розмірі 100 млн. євро із загального пакета фінансової допомоги в 1,61 млрд євро.

Як йдеться в повідомленні Єврокомісії, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, другий транш допомоги в обсягу 500 млн. євро надійде до України згідно з процедурою – після ратифікації Меморандуму про взаєморозуміння і кредитної угоди.

Коментуючи виділення коштів, віце-президент Єврокомісії Сім Каллас відзначив: «Євросоюз готовий допомогти Україні у вирішенні її головних проблем. Перший транш знаменує собою важливий крок у напрямі переходу від намірів до реалій. Ця допомога буде незабаром доповнена подальшим фінансуванням у розмірі 500 млн. євро, що надасть Україні підтримку в її прагненні задовольнити потреби в зовнішньому фінансуванні».

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Відповідаючи на питання про те, коли саме можна чекати другий транш допомоги, Каллас сказав: «Наскільки мені відомо, парламент вже ратифікував меморандум, і десь в червні-липні він (другий транш фінансової допомоги – УНІАН) буде доступний. І, як я вже говорив, всі 1,6 млрд євро будуть доступні до кінця року".

Згідно з повідомленням, макрофінансова допомога від ЄС доповнить ресурси Міжнародного валютного фонду та інших донорів у контексті стабілізації та програми реформ, а також послужить джерелом покриття короткострокового дефіциту платіжного балансу і уразливості фінансово-бюджетної сфери країни.

Як повідомляв УНІАН, у березні ЄС прийняв рішення про виділення Києву допомоги у розмірі 11 млрд євро, з яких 1,6 млрд євро - кредити (до них входить 1 млрд євро, який надається відповідно до підписаного сьогодні меморандуму), 1,4 млрд євро - допомога, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 5 млрд євро, а ще 3 млрд євро надійдуть від Європейського інвестиційного банку. У травні Україна і Європейський Союз підписали меморандум про виділення нашій країні кредиту у розмірі 1 млрд євро, який виділятиметься двома траншами по 500 млн. євро і погашатиметься впродовж 15 років.