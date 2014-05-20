НБУ знизив вимоги до обов'язкових резервів

Національний банк України (НБУ) з 31 травня скоротить вимогу щодо обсягу обов'язкових резервів, які повинні зберігатися на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в Нацбанку з 50% до 40% суми обов'язкових резервів, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення затверджено постановою правління НБУ від 19 травня 2014 № 287.

«Національний банк України послідовно проводить політику підвищення ринкової спрямованості свого монетарного інструментарію, зокрема, про надання банкам додаткової гнучкості в управлінні ліквідністю», - наголошується в повідомленні.

За даними регулятора, зазначене рішення дозволить банкам України оперативно розпоряджатися ліквідними коштами на суму близько 4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Нацбанк України з метою створення умов для своєчасного виконання банками зобов'язань перед вкладниками, вжив додаткові заходи для підтримки ліквідності банківської системи, зокрема, вдвічі скоротив норматив резервування коштів на окремому коррахунку - з 40 до 20%, а також зменшив мінімальний щоденний обсяг обов'язкових резервів з 60% до 50%.