Генпрокуратура відкрила 563 справи про розкрадання бюджетних коштів за Януковича

Генеральна прокуратура за фактами розкрадання бюджетних коштів попередньою владою вже відкрила 563 кримінальних проваджень і в кожному п'ятому виконавчий акт вже направлено до суду.

Про це під час розширеного засідання колегії Генпрокуратури з питання стану дотримання законодавства при використанні бюджетних коштів повідомив виконуючий обов'язку генерального прокурора України Олег Махніцький.

“Прокурори за результатами виявлених порушень в цій сфері, в поточному році відкрили вже 563 кримінальних провадження, і в кожному п'ятому виконавчий акт вже направлено до суду. За прокурорським реагуванням до відповідальності притягнуто більш як 2,5 тис. посадовців із органів державної влади і місцевого самоврядування, з них кожен шостий - це органи контролю. До бюджету відшкодовано 53 млн. грн”, - сказав Махніцький.

За його словами, вже відомі факти розкрадання коштів екс-президентом Віктором Януковичем і його найближчим оточенням.

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“Вже відомі численні факти масового розкрадання, вчиненого колишнім президентом України Віктором Януковичем, його найближчим оточенням, а також чиновниками колишнього уряду, виконавчої влади, місцевого самоврядування, за якими органами прокуратури почато кримінальні провадження”, - сказав Махніцький.

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В.о. генпрокурора відзначив, що кількість злочинів у бюджетній сфері не зменшується. Зокрема, за його словами, найчастіше такі злочини скоюються у сфері охорони здоров'я, оборонній та енергетичній галузях.

“Найгірший стан в енергетичному секторі, галузі охорони здоров'я, оборонній, екологічній, аграрній і транспортній сферах”, - сказав Махніцький.

Також він відзначив, що одна з головних причин порушення бюджетного законодавства - неефективна робота органів фінансового контролю.

У свою чергу перший заступник генерального прокурора Микола Голомша, присутній на засіданні, повідомив, що головним слідчим управління Генпрокуратури проводиться досудове розслідування за фактами скоєння злочинів вищими керівниками держави.

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“Причетними до скоєння правопорушень є екс-президент Янукович, колишні члени уряду Арбузов, Клименко, Лукаш, Ставицький, колишній перший заступник голови адміністрації Портнов”, - сказав Голомша.

За його словами, чиновники за попередньою змовою з керівниками деяких юридичних осіб оволоділи землею і будівлями в урочищі Межигір’я, а кошти легалізували.

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Також триває розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами Аграрного фонду на суму більш як 500 млн. грн колишнім міністром аграрної політики і продовольства України Миколою Присяжнюком та іншими посадовцями.

Голомша також повідомив, що встановлені факти змови екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка з іншими чиновниками Міндоходів, які організували в Одеській, Київській, Донецькій, Харківській областях так звані “програмні підприємства”, метою яких було надання послуг з розмитнення товарів за значно заниженою митною вартістю.

“Також Клименко організував функціонування на території країни схем ухилення від сплати податків підприємствами реального сектора економіки. В результаті такої незаконної діяльності бюджету завдано шкоди на суму більш як 6 млрд грн”, - відзначив Голомша.

Як повідомляв УНІАН, після зміни влади в Україні стали відомі великі корупційні схеми, які використовували колишні чиновники. Генпрокуратура розслідує факти розкрадання бюджетних коштів колишнім керівництвом країни і найближчим оточенням.