Міжбанк закрився доларом по 12,05 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8000/12,1000, до 12:00 звузився спред 11,9000/12,0100. До закриття торгів цінові рівні підвищилися 11,9300/12,0500, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3407/0,3493, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3435/0,3467. До закриття торгів ціни піднялися 0,3445/0,3489. У Росії курс долар-рубль на ТОМ'e знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,5075 (-0.0580).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3680/1,3715. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 16,1615/16,5745, до 12:00 ціни склали 16,2845/16,4390. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору 16,3435/16,5115.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України вважаєоб'єктивним курс гривні на рівні 11 грн/дол. Підвищення курсу сьогодні пояснюють реакцією валютного ринку на загальну ситуацію в країні.

Водночас МВФ допускає падіння гривні до 12-13 грн/дол.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50%.