Платіжна система Visa може відмовитися від роботи в Росії - ЗМІ

Міжнародна платіжна система Visa може відмовитися від роботи в Росії у випадку, якщо платіжні системи будуть змушені вносити забезпечувальні внески на сотні мільйонів доларів.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на заяву гендиректора Visa Чарлі Шарфа, пише Прайм.

"Я сподіваюся, що ми прийдемо до іншого угоди, а не просто вичікувати 1 липня і сказати, що ми не хочемо брати участь", - заявив гендиректора Visa на конференції в Бостоні.

У свою чергу, виконавчий директор MasterCard Аджай Банга зазначив, що компанія веде переговори з російською владою про внесення змін до закону про Національну платіжну систему, що були ухвалені після введення санкцій США.

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Закон вводить поняття "національно значуща платіжна система" та "іноземна платіжна система". До національно значущих віднесено платіжну систему Банку Росії та платіжну систему, в рамках якої здійснюються перекази грошових коштів за угодами, здійсненими на організованих торгах.

Із 1 липня 2014 року оператор платіжної системи, яка не є національно значущою, зобов'язаний внести на спецрахунок в ЦБ РФ забезпечувальний внесок у розмірі суми переказів коштів, що здійснені на території РФ у рамках платіжної системи протягом двох календарних днів.

Внесок формується щоквартальними відрахуваннями у розмірі 25% від середнього значення сум переказів грошових коштів, здійснених за один календарний день на території РФ у рамках платіжної системи за попередній квартал. Даний внесок будуть платити іноземні платіжні системи.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму США ввели санкції проти РФ. Так, 20 березня Міністерство фінансів США опублікувало список росіян, щодо яких введені економічні санкції. Цей список включає в себе 20 осіб, серед яких близькі до Путіна бізнесмени, високопоставлені співробітники адміністрації Кремля та банк «Росія».

Після цього міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard заморозила операції за картками банку «Росія».