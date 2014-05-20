Кабмін пустить з молотка майно Януковича та його оточення

Кабінет міністрів ухвалив постанову про продаж на аукціонах майна, яке було заарештоване за кримінальними справами проти колишніх високопосадовців України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки глави Адміністрації президента Сергій Пашинський сьогодні на брифінгу.

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“Кабінет міністрів у Вінниці ухвалив постанову, сподіваюсь, вона сьогодні буде опублікована, і суть цієї постанови наступна: що арештоване майно по справам оцих діячів буде через аукціони продаватись або передаватися у профільні міністерства”, - сказав Пашинський, зауваживши, що це, серед іншого, стосується і автомобілів колишнього президента Віктора Януковича, виявлених у Межигір'ї.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня голова СБУ Віталій Наливайченко заявив, що правоохоронці, серед іншого майна, заарештували кілька рахунків Януковича та інших колишніх посадовців держави.

“Заарештовано всього 25 рахунків Сергія Курченка, 11 рахунків Віктора Януковича в Україні, дев’ять рахунків екс-голови МВС Віталія Захарченка, 13 рахунків екс-голови СБУ Олександра Якименка. Це гроші, золото і все те, що вже має залишитися в державі. Наші переконання в тому, що це потрібно повернути до бюджету”, - підкреслив Наливайченко на прес-конференції в Києві в понеділок.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що правоохоронці наполягають на якнайшвидшій передачі цих справ до суду і негайному їх розгляді.