Прокуратура підозрює Арбузова у розтраті 120 млн гривень при створенні телеканалу "БТБ"

Генеральна прокуратура України звинувачує екс-главу Національного банку України, ім'я якого не уточнюється, у розтраті майже 120 млн грн державних коштів при створенні телеканалу "БТБ", повідомляється на сайті ГПУ.

Нагадаємо, що в період з грудня 2010 по грудень 2012 року головою Нацбанку був Сергій Арбузов.

Як повідомляється, за результатами розгляду звернень двох народних депутатів України Головне слідче управління ГПУ розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем колишніми високопосадовцями Нацбанку при створенні телеканалу «Банківське телебачення».

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«Встановлено, що у червні 2011 року керівництво НБУ прийняло рішення про створення телевізійного каналу (товариства з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення»), який би висвітлював діяльність установи за рахунок НБУ, зі статутним фондом 10 млн грн. При цьому протягом 2011-2012 років виділялися значні кошти з державного бюджету - понад 117 млн грн для забезпечення функціонування телеканалу, які спрямовувалися на закупівлю обладнання, надання послуг тощо», - йдеться в повідомленні ГПУ.

Згідно з повідомленням, екс-главу НБУ повідомлено про підозру, а також прокуратура перевіряє причетність інших посадових осіб Нацбанку до скоєння протиправних дій. Розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко запропонував переглянути доцільність існування та фінансування каналу «БТБ» із держбюджету України через великі витрати під час непростої фінансово-економічної ситуації в країні.

У свою чергу, Нацбанк повідомив, що розглядає можливість передачі майна каналу для потреб державної телерадіоорганізації, на базі якої планується створення суспільного мовлення, і повідомив про проведення міжнародного аудиту фінансової звітності каналу «БТБ».