Україна хоче продовжити переговори з Ізраїлем про вільну торгівлю

Кабінет міністрів має намір укласти угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем, переговори про яку були розпочаті ще влітку минулого року.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі за підсумками зустрічі міністра економрозвитку України Павла Шеремети з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль Реувеном Дін Елем.

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“Одним з основних питань у торговельно-економічних відносинах є продовження переговорного процесу щодо укладення двосторонньої Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України і урядом держави Ізраїль”, - йдеться в повідомленні.

Дин Ель закликав до зміцнення торговельно-економічних відносин між країнами, а також повідомив, що уряд Ізраїлю виділив кошти для реалізації проектів в Україні. При цьому обсяг коштів і конкретні проекти, на які було виділено гроші, прес-служба не вказує.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2013 р. президент України Віктор Янукович доручив Мінекономрозвитку протягом 2013 року провести підготовку до проведення переговорів з питання укладення угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем.

Останнє засідання міжурядової спільної українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі і економічного співробітництва відбулося 27 листопада 2013 року в Єрусалимі.