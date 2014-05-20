Україна відчує результат вільної торгівлі з ЄС через півтора року - експерт
Перші результати від збільшення поставок на європейський ринок українські експортери відчують уже до кінця поточного року.
Україна зможе відчути практичний результат введення режиму вільної торгівлі з Євросоюзом за півтора року, вважає віце-президент зі стратегічного розвитку Американської торгової палати в Україні Тарас Качка.
“Практичні результати від скасування мит з'являються зазвичай за рік-півтора – це той період, який треба дати економіці на переорієнтацію. За рік-півтора це абсолютно реально зробити”, – вважає Качка.
На його думку, перші результати від збільшення поставок на європейський ринок українські експортери відчують вже до кінця цього року.
“Зупинити експорт можна хоч завтра, а вийти на будь-який новий ринок, не тільки ЄС, досить важко. Треба знайти клієнта, треба укласти угоду, треба почати логістичну процедуру”, – пояснює Качка.
Він відзначає, що за нинішніх умов пошук нових ринків збуту дуже сильно залежить від самих виробників, тому в межах однієї галузі у різних виробників у різних регіонах складається різна ситуація.
“Виробники часто не знають клієнтів, не мають виробничих зв'язків, може, не фасують товар так, як треба, або не так маркірують. Є речі, які залежать від самого підприємця, а не від держави. Там, де здійснюється робота, там вже є добрі результати”, - наголосив Качка.
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Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз з 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною і ЄС.
Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок митних зборів для поставок українських товарів, а також установлення квот на такі поставки, що дозволить українським експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.
Починаючи з моменту введення автономного преференційного торгового режиму, ставки ввізного мита ЄС встановлюються на рівні, який має діяти в перший рік після введення вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Такий режим діятиме до 1 листопада цього року або до підписання економічної частини Угоди про асоціацію України і ЄС.
Довідка УНІАН. Американська торгова палата в Україні представляє інтереси іноземних інвесторів, що працюють в країні, а також сприяє залученню нових. Палата співробітничає з Кабінетом міністрів, а також урядами інших країн, що є економічними партнерами України. Членами палати є компанії з більш як 50 країн світу.