Україна відчує результат вільної торгівлі з ЄС через півтора року - експерт

Україна зможе відчути практичний результат введення режиму вільної торгівлі з Євросоюзом за півтора року, вважає віце-президент зі стратегічного розвитку Американської торгової палати в Україні Тарас Качка.

“Практичні результати від скасування мит з'являються зазвичай за рік-півтора – це той період, який треба дати економіці на переорієнтацію. За рік-півтора це абсолютно реально зробити”, – вважає Качка.

На його думку, перші результати від збільшення поставок на європейський ринок українські експортери відчують вже до кінця цього року.

“Зупинити експорт можна хоч завтра, а вийти на будь-який новий ринок, не тільки ЄС, досить важко. Треба знайти клієнта, треба укласти угоду, треба почати логістичну процедуру”, – пояснює Качка.

Він відзначає, що за нинішніх умов пошук нових ринків збуту дуже сильно залежить від самих виробників, тому в межах однієї галузі у різних виробників у різних регіонах складається різна ситуація.

“Виробники часто не знають клієнтів, не мають виробничих зв'язків, може, не фасують товар так, як треба, або не так маркірують. Є речі, які залежать від самого підприємця, а не від держави. Там, де здійснюється робота, там вже є добрі результати”, - наголосив Качка.

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Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз з 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною і ЄС.

Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок митних зборів для поставок українських товарів, а також установлення квот на такі поставки, що дозволить українським експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.

Починаючи з моменту введення автономного преференційного торгового режиму, ставки ввізного мита ЄС встановлюються на рівні, який має діяти в перший рік після введення вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Такий режим діятиме до 1 листопада цього року або до підписання економічної частини Угоди про асоціацію України і ЄС.

Довідка УНІАН. Американська торгова палата в Україні представляє інтереси іноземних інвесторів, що працюють в країні, а також сприяє залученню нових. Палата співробітничає з Кабінетом міністрів, а також урядами інших країн, що є економічними партнерами України. Членами палати є компанії з більш як 50 країн світу.