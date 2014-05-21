Бренд «Google» визнаний найдорожчим у світі

За версією аналітичної компанії «Millward Brown», бренд американської корпорації «Google» визнаний найдорожчим у світі. Його вартість за рік зросла на 40% і склала $159 млрд, передає «Газета.Ru».

Читайте такожApple і Google оголосили патентне перемир'яЦе дозволило компанії змістити з першої позиції торішнього лідера - американську технологічну корпорації «Apple». Вартість її торгової марки за минулий рік впала на 20% і склала $148 млрд.

Третє місце в загальному рейтингу, як і торік, посіла компанія «IBM», незважаючи на зниження порівнюваного показника на 4% до $107 млрд.