Австралія розширила санкції проти Росії

МЗС Австралії оголосило у середу, 21 травня, про плани поширити дію антиросійських санкцій ще на 38 осіб, вирішивши, таким чином, розширити санкційний список до 50 росіян і українців, передає РІА "Новости" з посиланням на повідомлення сайту австралійського зовнішньополітичного відомства.

Раніше у зв'язку з анексією Криму Австралія заборонила в'їзд 12 громадянам РФ і України, їх рахунки заморожені.

Читайте такожЧим Захід вдарить по Росії «Так як Росія не робить практичних кроків по деескалації кризи (в Україні), я вирішила розширити фінансові санкції Австралії і заборону на в'їзд ще на 38 росіян і українців, та на 11 підприємств», - йдеться в опублікованому повідомленні глави австралійського МЗС Джулії Бішоп.

Прізвища тих, хто потрапив в «чорний список», у повідомленні не вказуються.

«В національних інтересах Австралії - демократична Україна, здатна визначити своє майбутнє», - заявила міністр.