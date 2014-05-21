Moody's знизило прогноз за рейтингом швейцарського банку Credit Suisse

Міжнародне агентство Moody's знизило у вівторок зі "стабільного" до "негативного" прогноз за рейтингом одного з найбільших швейцарських банків Credit Suisse, передає Прайм.

Як наголошується в заяві агентства, таке рішення ухвалене після того, як банк погодився заплатити владі США штраф у розмірі 2,8 млрд доларів за допомогу своїм американським вкладникам в ухиленні від сплати податків.

"Умови досягнутої угоди можуть мати негативний вплив на капітал банку, призвести до втрати клієнтів, зниження прибутку і обмеження доступу до позикових коштів", - наголошується в заяві Moody's. Рейтинг банку було підтверджено на рівні "A1".

Про досягнення домовленості з Credit Suisse оголосив у понеділок американський міністр юстиції Ерік Холдер. Фінінститут став другим найбільшим швейцарським банком, якому вдалося завершити судове переслідування і уникнути заборони на діяльність на території США.

Щоправда, штраф, виписаний Credit Suisse, в кілька разів більший за той, що було узгоджено в 2009 році між Вашингтоном і банком UBS. Найбільший банк Швейцарії, щодо якого існували схожі звинувачення, виплатив штраф у розмірі 780 млн доларів.

