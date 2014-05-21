ЄС звинуватив три найбільших банки у фінансових маніпуляціях

Єврокомісар з питань конкуренції та антимонопольної політики Хоакін Альмунія висунув офіційне обвинувачення проти банків JPMorgan, HSBC, Credit Agricole в картельній змові з метою маніпуляції процентною ставкою EURIBOR, повідомляють Вести.Экономика.

На прес-конференції в Брюсселі Альмунія заявив, що "у Європейської комісії є серйозні підстави вважати, що три даних банки могли брати участь у договірній схемі, яка була спрямована на спотворення нормального процесу ціноутворення деривативів, заснованих на процентній ставці EURIBOR".

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JPMorgan, HSBC, Credit Agricole вже отримали офіційні звинувачення з боку Європейської комісії (ЄК). При цьому Альмунія заявив, що "банки відмовилися врегулювати дані звинувачення в досудовому порядку, що позбавляє їх знижки в розмірі 10% за штрафами, які будуть в подальшому пред'явлені банкам".

Єврокомісар також зазначив, що ЄК найближчим часом збирається виступити проти брокерської компанії ICAP з обвинуваченням в участі в маніпуляціях ставкою EURIBOR.

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У грудні 2013 року шість великих банків оголосили про свою згоду виплатити штрафи у розмірі 1,7 млрд євро ($2,3 млрд) за маніпуляції ставками EURIBOR, а також LIBOR в ієнах.

