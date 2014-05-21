Долар продовжує триматися на позначці 12,10 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 11,8000/12,1000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вгору - 16,1835/16,5975 грн/євро.

Ціни на російську валюту підвищилися - 0,3420/0,3505 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3712/14 (вівторок - 1,3696/98).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, учора, 20 травня, торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8000/12,1000, до 12:00 звузився спред 11,9000/12,0100. До закриття торгів цінові рівні підвищилися 11,9300/12,0500,

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 16,1615/16,5745, до 12:00 ціни склали 16,2845/16,4390. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору 16,3435/16,5115.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3407/0,3493, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3435/0,3467. До закриття торгів ціни піднялися 0,3445/0,3489.

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Нагадаємо, Міністерство фінансів України вважає об'єктивним курс гривні на рівні 11 грн/дол. Підвищення курсу сьогодні пояснюють реакцією валютного ринку на загальну ситуацію в країні.

У той же час МВФ допускає падіння гривні до 12-13 грн/дол.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50%.