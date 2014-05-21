Банк Росії скуповуватиме гривню як нерезервный валютний актив

Держдума надала Банку Росії право здійснювати операції купівлі-продажу української гривні в готівковій та безготівковій формі із кредитними організаціями, кредитними установами в цілях підтримки функціонування фінансової системи Республіки Крим та міста Севастополя та забезпечення переходу розрахунків на даних територіях на рублі РФ, передає ИТАР-ТАСС.

Це право поширюється на правовідносини, що виникли з 18 березня 2014 року. При цьому Банк Росії зможе купувати гривню до 1 січня 2015 року, а продавати - безстроково.

Банк Росії раніше роз'яснював, що поправки дозволять ЦБ купувати гривню як нерезервный валютний актив і продавати її в подальшому або банкам, або на біржі. При цьому покупцями гривні можуть виступати компанії, які ведуть зовнішньоторговельну діяльність з Україною.

Читайте такожКрим переходить на безготівкові розрахунки в рубляхВідповідно до раніше прийнятого Держдумою законом, ходіння гривні і розрахунки в ній у Криму припиняються з 1 червня 2014 року, після чого вона буде мати статус іноземної валюти. У зв'язку з цим виникає питання, що робити з гривнею після цієї дати, зазначала раніше автор поправок, голова комітету з финринку Наталія Бурикіна. "Думка така, що якщо гривня є, то треба десь її "складувати". Тому треба дати доручення Банку Росії, щоб він цю гривню мав право брати", - пояснювала вона.