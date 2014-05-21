Нацбанк отримав перші $50 млн для збереження банку "Форум"

На рахунок Національного банку України для збереження банку "Форум" вже надійшло 50 млн дол. і найближчим часом має надійти другий транш у такому ж розмірі.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на зустріч 20 травня 2014 року глави НБУ Степана Кубіва з вкладниками і клієнтами банку «Форум».

Згідно з повідомленням, після отримання другого траншу відбудеться аудит і рекапіталізація банку власниками та інвесторами.

У повідомленні також наголошується, що голова НБУ запевнив, що в цілях захисту інтересів вкладників банку регулятор тісно співпрацює з усіма зацікавленими особами і розглядає різні механізми виходу фінустанови з кризової ситуації.

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Як повідомляв УНІАН, раніше дочірня кіпрська компанія "Смарт-Холдингу" Yernamio Consulting Ltd заявила про перерахування на спеціальний рахунок НБУ суми в еквіваленті 50 млн дол. для підтвердження серйозності намірів щодо оздоровлення банку "Форум".

Фонд гарантування з 14 березня ввів тимчасову адміністрацію в банк «Форум» терміном на 3 місяці, до 13 червня 2014 року, на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Станом на 1 березня банк «Форум» накопичив 6,034 млрд грн збитку.

Фонд оцінює обсяг коштів, які можуть бути відшкодовані вкладникам за рахунок коштів фонду, в 3,042 млрд грн, що становить 57,59% загального обсягу коштів фізосіб в банку за даними звітності.

Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського.

У 2013 році банк «Форум» отримав 976,146 млн грн збитку, в той час як за 2012 рік прибуток банку склав 4,284 млн грн.