На міжбанку подешевшали долар і євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8000/12,1000 грндолл., до 12:00 звузився спред 11,9700/12,0100 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 16,1835/16,5975 грн/євро, до 12:00 ціни склали 16,4135/16,4725 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3420/0,3505 грн/рубль, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3468/0,3480 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 34,4910 (-0.0410).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3712/14, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України вважає об'єктивним курс гривні на рівні 11 грн/дол. Підвищення курсу сьогодні пояснюють реакцією валютного ринку на загальну ситуацію в країні.

У той же час МВФ допускає падіння гривні до 12-13 грн/дол.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50%.