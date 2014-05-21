Кабмін представить проект бюджету на 2015 рік у середині вересня

Уряд України в рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння з Європейським Союзом, що передбачає виділення нашій країні макрофінансової допомоги в обсязі 1 млрд євро, має намір виконати ряд першорядних структурних реформ, включаючи бюджетний процес і реформу сфери державних закупівель. Згідно з текстом Меморандуму, який має у своєму розпорядженні УНІАН, Кабмін узяв на себе зобов'язання заздалегідь формувати і публікувати проект бюджету наступного року, а також річні плани державних закупівель.

Зокрема, проект державного бюджету на 2015 роки і план закупівель на 2015 рік мають бути опубліковані і представлені не пізніше за 15 вересня.

«Уряд України зобов'язується подати на розгляд Верховної Ради і оприлюднити перший проект Закону України «Про Державний бюджет на 2015 рік» не пізніше за 15 вересня 2014 року, відповідно до положень Бюджетного кодексу України, - йдеться у Меморандумі. – Кожен суб'єкт, що здійснює закупівлі за бюджетні кошти, або державний замовник повинні підготувати і оприлюднити проекти річних планів державних закупівель на 2015 рік до 15 вересня 2014 року».

Крім того, згідно з Меморандумом, для підвищення прозорості бюджетного процесу дані про виконання бюджету будуть оприлюднюватися щомісячно.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Верховна Рада ратифікувала раніше підписаний владою України і ЄС Меморандум з Європейським Союзом щодо виділення Україні макрофінансової допомоги в сумі до 1 млрд євро. Кошти будуть виділені нашій країні двома кредитними траншами по 500 млн євро, а період погашення становитиме 15 років. Перший транш надійде в Україну найближчим часом, другий – у червні-липні.

Макрофінансова допомога від ЄС доповнить ресурси Міжнародного валютного фонду й інших донорів у контексті стабілізації і програми реформ, а також послужить джерелом покриття короткострокового дефіциту платіжного балансу і уразливості фінансово-бюджетної сфери країни.

У березні ЄС ухвавлив рішення про виділення Києву допомоги у розмірі 11 млрд євро, з яких 1,6 млрд євро - кредити (до них входить 1 млрд євро, який надається відповідно до підписаного меморандуму), 1,4 млрд євро - допомога, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 5 млрд євро, а ще 3 млрд євро надійдуть від Європейського інвестиційного банку.

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